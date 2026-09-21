Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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22.09.2026 01:03:42
Why Strategy Stock Surged Today
Shares of Strategy (NASDAQ: MSTR) popped on Monday as the price of Bitcoin (CRYPTO: BTC) climbed above $86,000.
Strategy announced today that between Sept. 14 and Sept. 20, it purchased 950 Bitcoin for $75.7 million. That brought the leading cryptocurrency treasury company's holdings to 846,000 Bitcoin, which it bought for a total of $63.8 billion, or $75,416 per coin.
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