StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
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02.06.2026 18:33:16
Why StubHub Holdings Stock Zoomed More Than 35% Higher in May
For the second month in a row, StubHub Holdings (NYSE: STUB) stock landed well in positive territory in May. Bullish investors pushed the ticket company's equity to a gain of over 35%, with much of this coming from a surprise net profit it posted in its latest quarterly earnings report. Several analyst price target bumps didn't hurt either.StubHub's first-quarter figures were released on May 13, and they offered plenty of reasons for investors to be cheerful. Firstly, the company reported a 12% year-over-year revenue gain to $446 million. On top of that, gross merchandise sales (GMS) also headed north, rising by 7% to hit $2.2 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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