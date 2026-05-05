StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
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05.05.2026 22:53:17
Why StubHub Stock Cruised Nearly 17% Higher Last Month
StubHub (NYSE: STUB) was the ticket to stock market gains for many investors in April. Largely on the back of favorable legal developments in its industry, plus a tie-up with a top artificial intelligence (AI) developer, market players were eager to buy the company's shares. Across the month, its price rose by almost 17%. There were actually two legal events that boosted sentiment on StubHub stock. The first occurred on April 9, when the company agreed to pay $10 million to settle charges brought by the government's Federal Trade Commission (FTC). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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28.04.26
|Erste Schätzungen: StubHub A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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