The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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04.08.2026 00:05:15
Why Supernus Pharmaceuticals Stock Topped the Market Today
Supernus Pharmaceuticals (NASDAQ: SUPN) began the stock trading week on a high note, announcing a major merger alongside its latest quarterly earnings release.Investors ultimately decided to be cautiously optimistic about these developments; after the stock rose by as much as 16%, it settled down to close 3% higher. That bettered the 1.5% gain of the bellwether S&P 500 index.Supernus revealed it has entered into a definitive agreement to combine with peer Indivior Pharmaceuticals (NASDAQ: INDV). This will be undertaken in a tax-free, all-stock merger. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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