Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
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04.08.2026 05:58:47
Why Sweetgreen Stock Fell 27% in July
Shares of Sweetgreen (NYSE: SG) fell sharply in July, primarily due to the cyclospora outbreak linked to lettuce from Taylor Farms.Though Sweetgreen does not use iceberg lettuce, the ingredient associated with the outbreak, the fast-casual salad chain still experienced a sales downturn due to fears about the outbreak and its focus on salads.As a result, the stock fell 27% for the month according to data from S&P Global Market Intelligence. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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