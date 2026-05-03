Sweetgree a Aktie

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WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085

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03.05.2026 11:45:00

Why Sweetgreen Stock Jumped 33% in April

Shares of Sweetgreen (NYSE: SG) were moving higher last month, even though there was little company-specific news out on the fast-casual salad slinger.Instead, Sweetgreen seemed to benefit from the broader risk-on mentality in the market as tensions in the Middle East cooled, and the stock might have gotten a boost from earnings reports from industry leaders like Starbucks and Chipotle.As a result, the stock finished the month up 33%, according to data from S&P Global Market Intelligence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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