Sweetgree a Aktie

Sweetgree a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085

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07.07.2026 16:21:45

Why Sweetgreen Stock Soared 30% in the First Half of 2026

Salad chain Sweetgreen (NYSE: SG) stock soared 30% in the first half of the year, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Investors see the potential for a turnaround, and they celebrated the company's well-received wraps rollout. However, the stock is already falling from the initial surge.Sweetgreen competes in the fast-casual restaurant category, dominated by Chipotle Mexican Grill, with competition from other leaders like Cava Group. It's shown promise in its time on the market, and it's expanding steadily, but it has struggled to gain traction recently.Image source: Sweetgreen.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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