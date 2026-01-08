Symboti a Aktie
WKN DE: A3DK1X / ISIN: US87151X1019
|
08.01.2026 19:00:00
Why Symbotic Plunged Nearly 30% in December
Shares of warehouse automation platform Symbotic (NASDAQ: SYM) fell 29% in December, according to data from S&P Global Market Intelligence.Symbotic had come into December riding high, after the company reported an impressive third quarter in late November. That capped off a terrific year for the stock, which, despite the December sell-off, finished up just over 150% for the year.However, management, along with a large shareholder, decided to capitalize on that stock surge to raise money, diluting shareholders through an equity sale in early December.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
