Symboti a Aktie
WKN DE: A3DK1X / ISIN: US87151X1019
|
23.07.2026 12:49:42
Why Symbotic Stock Dropped 24% in the First Half of 2026 And Is a Screaming Buy Now
Symbotic's (NASDAQ: SYM) backlog might be soaring, but the stock still lost 24.5% value in the first half of 2026, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.So what actually happened? The market set the bar incredibly high for the robotics company, and Symbotic couldn't keep up. To make matters worse, key insiders dumped shares, sending the stock into a tailspin.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symbotic Inc Registered Shs -A-
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Symbotic A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Symbotic A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Symbotic A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Symbotic A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)