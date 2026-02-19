Tactile Systems Technology Aktie
WKN DE: A2APEV / ISIN: US87357P1003
|
19.02.2026 01:14:22
Why Tactile Systems Technology Stock Surged by Nearly 18% Today
Next-generation medical device company Tactile Systems Technology (NASDAQ: TCMD) was the very picture of health on Wednesday, at least as far as its stock was concerned. Investors bid up the company's shares robustly, by nearly 18%, thanks to an impressive earnings report. Just after market close on Tuesday, Tactile published its fourth quarter and full-year 2025 figures. The company's total revenue rose by a sturdy 21% to $103.6 million, and net income in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) increased by 9% to $10.6 million ($0.46 per share). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
