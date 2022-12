Why Taiwan Semiconductor Stock Soared 35% Higher Last Month

Weiter zum vollständigen Artikel bei "MotleyFool"

Shares of Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) gained 34.8% in November 2022, according to data from S&P Global Market Intelligence. The surge came in two distinct spurts.The first hop materialized when a solid report of October revenue coincided with an encouraging inflation update. The second step up followed when Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) invested $4.1 billion in Taiwan Semi's stock.Warren Buffett. Image source: The Motley Fool.