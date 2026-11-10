Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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10.11.2026 19:39:57
Why Take-Two Stock's Got Game Today
Shares of Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) charged sharply higher Tuesday morning, gaining as much as 10.6%. As of 1:32 p.m. ET, the stock was still up 7.5%.
The catalyst that sent the video game specialist higher was the company's financial results and commentary ahead of its highly anticipated launch later this month.
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