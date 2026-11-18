Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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18.11.2026 18:48:41
Why Take-Two Stock's Winning the Game Today
Shares of Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) charged sharply higher Wednesday morning, gaining as much as 8.8%. As of 12:39 p.m. ET, the stock was still up 7.4%.
The catalyst that sent the video game specialist higher was the release of its latest video game, which has all the makings of a blockbuster hit.
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Analysen zu Take Two
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