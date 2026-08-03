JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
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03.08.2026 17:03:00
Why tech stocks are likely to take a back seat for the rest of 2026, according to JPMorgan strategists
Strategists at the bank see non-U.S. shares performing well in the second half of the year and prefer semiconductor stocks to hyperscalers.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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