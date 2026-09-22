Teekay Corporation Aktie
WKN DE: A40R4Y / ISIN: BMG8726T1053
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22.09.2026 17:02:19
Why Teekay Tankers Stock Dropped Today
Teekay Tankers (NYSE: TNK) stock soared in September. Shares of the maritime services provider, which gets 87% of its revenue from its tanker business, gained as much as 14% in September through Friday's close. Teekay is giving back some of those gains today -- down 2.9% through 10:55 a.m. ET.
But why was Teekay stock up in the first place?
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