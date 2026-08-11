Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
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12.08.2026 01:48:04
Why Tencent Music Entertainment Stock Dived by Nearly 12% Today
Tencent Music Entertainment Group (NYSE: TME) produced a cacophony on the stock market on Tuesday. The China-based company unveiled its latest set of quarterly results, which fell short of analyst expectations. Clearly not in a forgiving mood, market players traded Tencent Music's shares down by almost 12% that day in reaction.Tuesday morning, Tencent Music revealed that total revenue for its second quarter was 8.93 billion yuan ($1.32 billion), up nearly 6% year over year. The company's core business, music-related services, contributed 7.61 billion yuan ($1.13 billion) and was the driver of overall growth, with an 11% improvement over the year-ago period. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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