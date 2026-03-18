Entertainment Holdings Aktie
ISIN: US29385H1068
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18.03.2026 22:59:55
Why Tencent Music Entertainment Stock Withered on Wednesday
The fallout from a weaker-than-expected earnings report published by Tencent Music Entertainment (NYSE: TME) continued on Wednesday. For the second day in a row, the China-based company was hit with analyst price target cuts, as well as two recommendation downgrades. This pushed the stock down by over 9%.One of the downgrades came from Benchmark's Fawne Jiang, who lowered her rating on Tencent Music to hold from the previous buy. No price target was provided. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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