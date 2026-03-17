Tencent Holdings Aktie

Tencent Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634

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17.03.2026 17:19:35

Why Tencent Music Stock Was Tumbling Today

Shares of Tencent Music Entertainment Group(NYSE: TME) were taking a dive today after China's leading music streaming platform reported solid growth in its fourth-quarter earnings report, but that was overshadowed by a decline in its user base.As of 11:21 a.m. ET, the stock was down 20.8% on the news.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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