Tenet Healthcare Aktie
WKN: 858003 / ISIN: US88033G1004
|
24.07.2026 18:54:00
Why Tenet Healthcare Stock Is Soaring Today
Shares of hospital chain Tenet Healthcare (NYSE: THC) are soaring on Friday following Thursday evening's release of the company's fiscal Q2 numbers. Indeed, as of 12:53 p.m. ET this healthcare stock is up 16.8% in response to second-quarter earnings that topped expectations, and better-than-expected guidance for the remainder of the year.Tenet Healthcare turned $5.63 billion worth of revenue into adjusted per-share earnings of $6.12 during the three months ending in June. Those numbers were well up from year-ago comparisons of $5.27 billion and $4.02, respectively. And, they also topped analyst estimates for a top line of $5.43 billion and a profit of only $4.26 per share.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tenet Healthcare Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Tenet Healthcare Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.