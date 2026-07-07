TeraWulf Aktie
WKN DE: A3C9C7 / ISIN: US88080T1043
|
07.07.2026 04:14:13
Why TeraWulf, IREN, and Other Data Center Stocks Jumped Today
Shares of TeraWulf (NASDAQ: WULF) rose on Monday after the digital infrastructure developer struck a blockbuster deal with leading artificial intelligence (AI) model maker Anthropic.IREN's (NASDAQ: IREN) shares were likewise up sharply, on reports that the data center operator could also be about to sign a lucrative computing capacity agreement with the AI giant.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TeraWulf Inc Registered Shs
|
07.05.26
|Ausblick: TeraWulf veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: TeraWulf mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: TeraWulf legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)