TeraWulf Aktie

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WKN DE: A3C9C7 / ISIN: US88080T1043

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07.07.2026 04:14:13

Why TeraWulf, IREN, and Other Data Center Stocks Jumped Today

Shares of TeraWulf (NASDAQ: WULF) rose on Monday after the digital infrastructure developer struck a blockbuster deal with leading artificial intelligence (AI) model maker Anthropic.IREN's (NASDAQ: IREN) shares were likewise up sharply, on reports that the data center operator could also be about to sign a lucrative computing capacity agreement with the AI giant.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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