Terex Aktie

Terex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884072 / ISIN: US8807791038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 17:42:48

Why Terex Stock Is Rocketing Higher Today

Shares of leading specialty equipment and vehicle manufacturer Terex (NYSE: TEX) are up 13% as of 11 a.m. ET on Wednesday after the company delivered fourth-quarter earnings this morning. Sales grew 8%, meeting Wall Street's expectations, while adjusted earnings per share snuck past analysts' consensus. However, the figure that stole the show was Terex's 32% booking growth in Q4. Powered by this booming backlog, management guided adjusted EBITDA to grow by 12% to $965 million in 2026, leaving the stock trading at a discounted EV/EBITDA ratio of just 6.This business momentum paints a pretty bright future for Terex, especially as the integrates its recent Environmental Solutions Group (ESG) acquisition and wraps up its REV Group purchase. The $2 billion ESG deal added garbage collection vehicles, waste compaction equipment, and aftermarket parts, helping to reduce Terex's overall business cyclicality. Meanwhile, the stock-and-cash merger with REV Group further reduces Terex's cyclicality by adding ambulances, fire trucks, and similar specialty vehicles and equipment. Following these deals, Terex will generate roughly 70% of its sales from its emergency vehicles, waste and recycling, and utilities segments, which operate in industries with government-backed or non-discretionary spending. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Terex Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Terex Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Terex Corp. 53,16 -4,46% Terex Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen