Terns Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2QNWR / ISIN: US8808811074
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08.04.2026 20:00:57
Why Terns Pharmaceuticals Stock Rocked the Market in March
Terns Pharmaceuticals (NASDAQ: TERN) had a more memorable March than a great many other companies on U.S. stock exchanges. That's largely because it agreed to be bought out by a much larger peer, and the deal's premium helped crank Terns' share price more than 25% higher over the month.That earth-shaking event occurred on March 25. In a joint press release, Terns and global pharmaceutical giant Merck announced a definitive agreement under which Merck (via a subsidiary) will acquire the smaller company for $53 per share in cash. The pair said this represents a 42% premium over Terns' 90-day volume-weighted average price. All told, wrote the companies, the deal is worth around $6.7 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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