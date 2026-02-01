|
01.02.2026 20:10:00
Why Tesla Stock Could Double as Optimus Reaches Human-Level Proficiency This Year
Tesla (NASDAQ: TSLA) stock remains volatile but has quietly risen 134% over the past three years, significantly outperforming the S&P 500. The stock dipped following the company's fourth-quarter financial update, as investors weighed the prospect of higher capital spending and the near-term impact on profits.However, the stock's high valuation continues to reflect Tesla's long-term opportunity in offering more profitable artificial intelligence (AI) services, including its Optimus humanoid robot. As Tesla prepares to start Optimus production by the end of this year, sentiment around the stock could shift, putting it on track to double over the next few years.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
