24.02.2026 06:30:00
Why Tesla Stock Could Double as Optimus Reaches Human-Level Proficiency This Year
Throughout the artificial intelligence (AI) revolution, Tesla (NASDAQ: TSLA) stock has experienced a number of pronounced peaks and valleys. Whether it's Elon Musk's foray into politics, an electric vehicle (EV) business in decline, or ongoing delays with the company's long-awaited robotaxi service, it's never boring over at Tesla.Nevertheless, the stock has been resilient, and recent price action suggests investors are generally optimistic. One of the biggest catalysts fueling Tesla's enthusiasm is the company's humanoid robot, Optimus.Let's dig into how Tesla plans to scale the Optimus business and assess how robotics could become the key to a compounding earnings profile in the long run.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
