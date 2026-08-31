Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
31.08.2026 17:30:50
Why Tesla Stock Stepped on the Gas Monday Morning
Shares of Tesla (NASDAQ: TSLA) stepped on the gas Monday morning, gaining as much as 4.9% in early trading. As of 11:22 a.m. ET, the stock was still up 4.5%.The catalyst that sent the electric vehicle (EV) specialist higher was a weekend missive from CEO Elon Musk.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
20:04
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
18:00
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
18:00
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
28.08.26
|BYD-Aktie: Halbjahresgewinn des Tesla-Konkurrenten sinkt - auch Umsatz schwächelt (finanzen.at)
|
28.08.26
|SpaceX considered as a leasing company (Financial Times)
|
26.08.26
|SpaceX will 100 Milliarden US-Dollar in neuen Weltraumbahnhof stecken (Spiegel Online)
|
25.08.26
|SpaceX commits $100bn to Louisiana space base (Financial Times)
Analysen zu Tesla
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|316,25
|4,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: US-Börsen leichter -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.