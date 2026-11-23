Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
23.11.2026 20:28:57
Why Tesla Stock Stepped on the Gas Today
Shares of Tesla (NASDAQ:TSLA) stepped on the gas Monday morning, gaining as much as 13.9% in early trading. As of 2:18 p.m. ET, the stock was still up 12.3%.
Two catalysts sent the electric vehicle (EV) specialist higher. The first was Wall Street conjecture about a potential merger with Space Exploration Technologies, aka SpaceX. The second was the rollout of the latest version of the company's self-driving software.
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