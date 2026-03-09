Texas Pacific Land Aktie
WKN DE: A2QL4H / ISIN: US88262P1021
09.03.2026 11:10:00
Why Texas Pacific Land Corporation Rallied Over 50% in February
Shares of Texas Pacific Land Corporation (NYSE: TPL) rocketed 50.5% in February, according to data from S&P Global Market Intelligence.Texas Pacific Land is usually viewed as an asset-light oil and gas play, owning 882,000 surface acres and 224,000 NRA (net royalty acres) of oil and gas royalty interests in Texas, mainly near the Permian Basin.With oil and gas prices rising amid geopolitical tensions, it's no wonder TPL's stock rose in sympathy. But TPL is also fast becoming a data center play, given the significant AI development activity in the state. During its fourth-quarter earnings report, released mid-month, management had some additional exciting news to share on the AI front.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
