The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
23.11.2026 21:01:47
Why Texas Pacific Land Stock Was Slumping While the Market Surged Today
On a hot Monday for the stock market, investors were rather cool on Texas Pacific Land (NYSE:TPL) stock. In late-session trading, the land management company's stock was down by nearly 3% after it announced the signing of a $3 billion deal to acquire a peer. The decline of the shares was counter to the general direction of the market; at that point, the benchmark S&P 500 index was up by nearly 5%.
That morning, Texas Pacific announced it has agreed to acquire EagleRock Land (NYSE:EROK) for roughly $3 billion in an all-stock transaction. Like Texas Pacific, EagleRock holds and manages acreage in and around the Permian Basin, a vast area in the Southwest that comprises the largest oil field in the U.S.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung nach Tech-Beben & Huangs Rückkehr zu NVIDIA: ATX schließt weit im Plus -- DAX legt letztlich kräftig zu -- US-Börsen schließlich erholt -- Chinas Börsen zum Handelsende wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägte eine Erholung das Bild. Beim DAX waren ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. Die Wall Street war in Feierlaune. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.