On a hot Monday for the stock market, investors were rather cool on Texas Pacific Land (NYSE:TPL) stock. In late-session trading, the land management company's stock was down by nearly 3% after it announced the signing of a $3 billion deal to acquire a peer. The decline of the shares was counter to the general direction of the market; at that point, the benchmark S&P 500 index was up by nearly 5%.

That morning, Texas Pacific announced it has agreed to acquire EagleRock Land (NYSE:EROK) for roughly $3 billion in an all-stock transaction. Like Texas Pacific, EagleRock holds and manages acreage in and around the Permian Basin, a vast area in the Southwest that comprises the largest oil field in the U.S.

Image source: Getty Images.

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