COVER Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001
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23.04.2026 09:49:00
Why the 2.8% Social Security COLA May Not Cover Your Real Costs in 2026
Earlier this year, Social Security recipients saw their benefits increase 2.8%. That cost-of-living adjustment, or COLA, was a slight improvement from the 2.5% raise Social Security benefits got in 2025.But so far, that 2.8% COLA doesn't seem to be holding up very well. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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