Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
31.01.2026 11:05:00
Why the 2026 SpaceX IPO Is Actually All About Starlink
Last week, I offered an hypothesis: Despite apparently confirming, late last year, that he plans to IPO SpaceX in 2026, Elon Musk might actually intend to IPO Starlink instead. Now, I might be wrong about that; I might be right. Honestly, it doesn't make much difference.Because whichever company technically gets taken public in 2026, it's Starlink that really matters.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
