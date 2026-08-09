Dutch Bro a Aktie

Dutch Bro a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008

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09.08.2026 09:15:00

Why the 20% Sell-Off in Dutch Bros Stock Is a Massive Opportunity

Dutch Bros (NYSE: BROS) is arguably one of the best growth stories in the restaurant sector, but its shares collapsed nearly 20% following its second-quarter earnings report, as investors were disappointed by the coffee shop operator's outlook.The stock is now down more than 10% on the year, and the sell-off reverses the strong momentum the stock has seen since the spring.However, the core investment thesis for owning the stock over the long term remains intact.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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