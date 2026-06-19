Mint Aktie

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WKN DE: A1W34F / ISIN: CA60447G1090

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19.06.2026 19:20:00

Why the AI Infrastructure Wave Will Mint More Millionaires Than the Chatbot Phase: 3 Stocks to Own

Artificial intelligence (AI) is quickly becoming a race to the bottom, at least for users. Whether it's ChatGPT, Gemini, Perplexity, or Claude, people can switch app subscriptions almost as quickly as they change their shirt.AI models could eventually become commodities, so the real opportunity lies in the infrastructure they depend on. I'm talking about the physical systems that support AI: the chips, energy, and cooling technology that data centers require.The companies providing most of these components are already public, unlike OpenAI and Anthropic, which will likely IPO at eye-popping valuations that leave far less room for new investors to profit. These three companies have powerful AI tailwinds, and adding them to your portfolio could even help you become a millionaire as AI matures over the next decade and beyond.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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