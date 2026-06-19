Mint Aktie
WKN DE: A1W34F / ISIN: CA60447G1090
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19.06.2026 19:20:00
Why the AI Infrastructure Wave Will Mint More Millionaires Than the Chatbot Phase: 3 Stocks to Own
Artificial intelligence (AI) is quickly becoming a race to the bottom, at least for users. Whether it's ChatGPT, Gemini, Perplexity, or Claude, people can switch app subscriptions almost as quickly as they change their shirt.AI models could eventually become commodities, so the real opportunity lies in the infrastructure they depend on. I'm talking about the physical systems that support AI: the chips, energy, and cooling technology that data centers require.The companies providing most of these components are already public, unlike OpenAI and Anthropic, which will likely IPO at eye-popping valuations that leave far less room for new investors to profit. These three companies have powerful AI tailwinds, and adding them to your portfolio could even help you become a millionaire as AI matures over the next decade and beyond.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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