Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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25.06.2026 19:30:00

Why the Alphabet Stock Dip Looks Like a Golden Buying Opportunity

Shares of Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) took a hit to start the week after it was revealed that the company had recently lost some high-profile employees. Last week, the co-lead on its Gemini models, Noam Shazeer, announced he was leaving to join OpenAI. And then DeepMind's vice president and Nobel Prize winner, John Jumper, said he was heading to Anthropic. The loss of AI talent to rivals isn't a positive, but it doesn't remove the advantages that Alphabet has created. That is why the price dip could be a great investing opportunity.Alphabet's biggest edge is that it is the most complete AI company with world-class models and AI accelerator chips. By having its own models, the company can capture more AI revenue streams within its Google Cloud segment, and it is using Gemini to help add features and fuel growth with its consumer businesses, including Google Search.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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