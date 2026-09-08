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08.09.2026 09:19:01
Why the BOJ will bet small on rate hikes now to avoid a bigger shock later
The consensus view points to a conventional 25-bp increase to 1.25% next week; the central bank has to convince markets it is not...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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