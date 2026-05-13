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13.05.2026 18:41:21
Why the Bombing of Iran Tied the U.S. More Closely to China
As the U.S. tries to rebuild its weapons stockpiles drained in the Iran war, it will need access to rare-earth minerals, an industry China dominates.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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