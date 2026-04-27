CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
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27.04.2026 19:00:00
Why the CPI Doesn't Fully Capture What Retirees Actually Pay -- and What to Do About It
If you've been on Social Security for a while, you've probably noticed that the annual cost-of-living adjustments (COLAs) usually don't lead to a better lifestyle. Often, they're not even enough to cover the rising costs of everyday items.You're not alone. This is a known issue that goes directly to the heart of how the government calculates COLAs using the Consumer Price Index (CPI). But some are fighting to change that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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