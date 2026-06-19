CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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19.06.2026 13:17:00
Why the Fed’s hawkish stance signals a step-change in U.S. dollar sentiment — and a new direction
Interest rate differentials, growth prospects, demand for capital from AI investment and bumper stock market issuance is generating demand for the dollar and a bullish impulseWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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