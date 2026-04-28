GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
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28.04.2026 23:29:00
Why the "Great Repricing" of AI Software Stocks Is a Gift for Long-Term Investors
If you own software stocks, the stock market hasn't been much fun in recent times. As of April 27, Atlassian (NASDAQ: TEAM) is down 58% over the last six months. C3.ai (NYSE: AI) dropped 52%. SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) took a 55% price cut. The market has decided that I-can-do-everything artificial intelligence (AI) platforms are coming for these companies, and investors are not waiting around to see how things play out.Here's the thing: The market might be overreacting. Not just a little. I mean, a whole lot.The thesis behind the sell-off is straightforward: AI will commoditize software. In particular, generative AI will eat the current software industry. Why pay Atlassian for project management when an AI agent can just...manage projects? Why license a next-generation database when AI can conjure data from the ether?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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