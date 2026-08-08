ALL-Q-TELL Aktie
WKN DE: A1C705 / ISIN: US01664B1008
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09.08.2026 00:15:00
Why the Market Continues to Sleep on Micron's Growth Potential
The behavior of Micron (NASDAQ: MU) stock has shown extreme volatility, particularly over the last year. The stock made gains of almost 690% over the last 12 months, only to fall by nearly 30% since peaking in June.The pullback was likely a breather from a run that accelerated in April. Nonetheless, a relatively low valuation may leave some investors confused as to why Micron has not risen further. However, a key factor plays into that, and consequently, the stock could struggle to realize its full potential for that reason.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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