Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
02.03.2026 20:58:28
Why the Nasdaq Dropped 1.5% This Morning (and Bounced Back by Lunch)
The stock market took some wild turns on Monday.The leading market indexes started the day well below Friday's closing levels. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) opened 1.2% lower. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) dropped 1.1%. As usual, the volatile Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) took a wider turn, starting at a 1.5% drop.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
