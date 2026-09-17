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17.09.2026 11:16:00
Why the S&P 500 could still advance after a Fed hike, according to a Wall Street strategist
The investment bank found that stocks in the energy and information technology sectors on average perform the best one year after an interest-rate hike by the Federal Reserve.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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