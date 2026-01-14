Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
15.01.2026 00:00:00
Why the SGX-Nasdaq dual listing bridge suits Temasek and GIC portfolio companies
The bridge allows firms to access both investor bases in parallel, cutting cost and complexity relative to separate listingsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!