SHIFT Aktie

SHIFT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007

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07.05.2026 06:00:14

Why the shift from savings glut to grab is good for investors

Countries and companies will need to compete for funds to meet their spending plansWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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