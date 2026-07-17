International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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17.07.2026 19:03:21
Why the US is going after the International Criminal Court
US Secretary of State Marco Rubio has ramped up his criticism of the International Criminal Court in The Hague. His gloves-off approach could have far-reaching consequences for the tribunal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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