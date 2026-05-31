Staples Aktie

Staples für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876951 / ISIN: US8550301027

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31.05.2026 23:40:00

Why the Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF (VDC) Could Be the Smartest Pre-Summer Addition to Your Portfolio

What are you expecting this summer? Lots of hot and humid days? Time spent working in your garden? Maybe you're expecting a stock market pullback, or a recession. After all, the stock market has been soaring for much of the last decade, and may be due for a breather this year or next.If you're anticipating an economic slowdown in the relatively near future, consider investing in the Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF (NYSEMKT: VDC) -- because consumer staples are items that we tend to need to buy no matter what the economy is doing.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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