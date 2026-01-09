Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
09.01.2026 13:06:00
Why the Warner Bros. Deal Will Likely Make or Break Netflix's Stock Performance in 2026
Streaming giant Netflix (NASDAQ: NFLX) is looking to get even larger and more powerful through its planned acquisition of Warner Bros., which is still part of Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD). Paramount Skydance has been trying to buy the business with what it believes is a superior offer, but for now, Warner Bros. Discovery shareholders believe the Netflix deal is the better one.How this ends up playing out this year is likely to have a drastic impact on Netflix's share price, which has been struggling in recent months.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!