Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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14.03.2026 17:18:58
Why There Could Be More to Come After Bloom Energy Stock Soared This Week?
It was a wild week in the energy markets. The stock of fuel cell maker Bloom Energy (NYSE: BE) was one big winner. Bloom shares soared 14.3% over the week, while all the major averages ended in the red, according to data from S&P Global Market Intelligence.That continued a surge in the shares, which are up 78% so far this year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Bloom Energy
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06.02.26
|Siemens Energy-Aktie springt an: Bloom-Energy befeuert Erholung (dpa-AFX)
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04.02.26
|Ausblick: Bloom Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.01.26
|Erste Schätzungen: Bloom Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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27.10.25
|Ausblick: Bloom Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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13.10.25
|Erste Schätzungen: Bloom Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Bloom Energy
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