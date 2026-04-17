SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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17.04.2026 20:45:24
Why This $11 Million Bond ETF Sale Signals a Potential Shift in Strategy
On April 17, 2026, BCS Wealth Management disclosed in an SEC filing that it sold 565,196 shares of the Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCQ), an estimated $11.06 million transaction based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing dated April 17, 2026, BCS Wealth Management reduced its position in the Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCQ) by 565,196 shares. The estimated value of the shares sold, based on the average closing price during the first quarter, was $11.06 million. The value of the stake at quarter end decreased by $11.09 million, a figure that reflects both sales and market price shifts.The Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF provides targeted exposure to investment grade corporate bonds maturing in 2026, appealing to investors seeking defined maturity and income predictability. The fund's structure offers a transparent, rules-based approach to portfolio construction, with regular rebalancing to maintain alignment with the index.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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