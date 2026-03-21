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WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007

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22.03.2026 00:05:10

Why This $18 Million Sale Might Signal a Shift as a China Tech Bet Falls 34%

RWC Asset Advisors (US) LLC disclosed a sale of 834,689 shares of Kanzhun Limited (NASDAQ:BZ) in its February 17, 2026, SEC filing, an estimated $18.03 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, RWC Asset Advisors (US) LLC reduced its holdings in Kanzhun Limited by 834,689 shares during the final quarter of 2025. The estimated transaction value, based on the period’s average closing price, was $18.03 million. The quarter-end value of the Kanzhun Limited position dropped by $24.00 million, a figure that includes both the effect of share sales and market price changes.Kanzhun Limited is a leading provider of online recruitment solutions in China, leveraging its BOSS Zhipin platform to facilitate direct connections between job seekers and employers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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