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05.05.2026 20:30:38
Why This $21 Million Bond ETF Buy Signals a Meaningful Bet on Income
On May 5, 2026, LeClair Wealth Partners disclosed a new position in the VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (NASDAQ:UITB), acquiring 438,763 shares in an estimated $20.80 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 5, 2026, LeClair Wealth Partners initiated a new position in the VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (NASDAQ:UITB). The fund purchased 438,763 shares, with the estimated transaction value at $20.80 million based on the average unadjusted closing price for the quarter. The end-of-quarter position value rose by $20.63 million, reflecting both the purchase and market price changes.The VictoryShares Core Intermediate Bond ETF provides diversified fixed income exposure through a portfolio emphasizing investment-grade U.S. bonds, balancing yield and risk. The fund's disciplined allocation to government and corporate debt seeks to deliver attractive income while maintaining a conservative risk profile. UITB's scale and transparent structure position it as a core holding for investors seeking intermediate-term bond exposure with efficient access to U.S. fixed income markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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